Pakistan: Workshop internazionale su sorveglianza virale con il supporto dell'Italia

19 Settembre 2024_ Si è inaugurato un workshop internazionale di quattro giorni intitolato "Metagenomics-based Approach for Viral Disease Surveillance" presso la COMSATS University di Islamabad, Pakistan. L'evento è frutto di una collaborazione tra la Commissione per la Scienza e la Tecnologia per lo Sviluppo Sostenibile nel Sud (COMSATS), il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) di Trieste, Italia, e la COMSATS University. Il Ministro pakistano per la Scienza e la Tecnologia, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, ha sottolineato l'importanza di un sistema robusto di sorveglianza delle malattie virali per la sicurezza economica e sociale del paese. Il Dr. Emanuele Buratti, coordinatore scientifico dell'ICGEB, ha evidenziato l'impegno dell'istituto nel promuovere la ricerca scientifica nei paesi a basso e medio reddito. La notizia è riportata da pakobserver.net. Questo workshop rappresenta un passo significativo nella cooperazione scientifica tra Pakistan e Italia, contribuendo a migliorare le capacità di risposta alle emergenze sanitarie.