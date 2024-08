Pakistan: Zardari ordina misure contro il terrorismo in Balochistan

27 Agosto 2024_ Il presidente Asif Ali Zardari ha incaricato il ministro dell'Interno Mohsin Naqvi e il capo del governo del Balochistan Sarfraz Bugti di adottare misure efficaci per l'eliminazione del terrorismo, in risposta a recenti attacchi violenti. Domenica scorsa, militanti del Balochistan Liberation Army (BLA), un gruppo separatista, hanno lanciato attacchi in tutta la provincia, causando la morte di almeno 50 persone, tra cui 14 membri delle forze di sicurezza. Durante un incontro con i funzionari, Zardari ha sottolineato l'importanza di migliorare la situazione della sicurezza in Balochistan, mentre Naqvi ha promesso supporto al governo provinciale nella lotta contro il terrorismo. La notizia è riportata da dawn.com. Il Balochistan è una provincia del Pakistan nota per le sue sfide di sicurezza e per la presenza di gruppi separatisti che hanno condotto attacchi contro le forze di sicurezza e i civili.