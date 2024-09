08 Settembre 2024_ Il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha inviato un messaggio di congratulazioni ai partecipanti a una cerimonia commemorativa per il 79° anniversario della vittoria contro il militarismo giapponese. Nel suo intervento, ha denunciato le distorsioni storiche perpetrate dal Giappone riguardo alla sua aggressione durante la Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha sottolineato che il Giappone non ha mai mostrato rimorso per le sue azioni e continua a diffamare la Russia, mentre tace sui crimini commessi dagli Stati Uniti. La Russia, insieme a Cina e Mongolia, sta lavorando per rivelare nuovi crimini giapponesi durante il conflitto, come riportato da kcna.kp. Lavrov ha esortato il Giappone a rispettare la sua costituzione pacifista e a contribuire alla sicurezza regionale e globale.