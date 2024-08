Sinagpore: Aumento record del budget della difesa per il 2025

23 Agosto 2024_ Il Ministero della Difesa di Sinagpore ha presentato un budget per il 2025 pari a 647 miliardi di dollari, con un incremento del 4,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un massimo storico. Il budget si concentra sul rafforzamento dell'autonomia della difesa e sull'incremento delle capacità militari, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nazionale. Le principali voci di spesa includono investimenti militari, costruzione di infrastrutture e stipendi per il personale. La spesa per investimenti militari ammonta a 284 miliardi di dollari, rappresentando il 43,9% del budget totale. La notizia è riportata da 中國時報. Sinagpore, città-stato del sud-est asiatico, è nota per la sua forte economia e le sue avanzate forze armate.