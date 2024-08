Sinagpore: Celebrazioni per il 59° anniversario della Giornata Nazionale con il tema 'One Nation'

10 Agosto 2024_ Singapore ha celebrato il 59° anniversario della sua Giornata Nazionale con una parata straordinaria a Padang, il 9 agosto 2024. Quest'anno, il tema centrale dell'evento è stato 'One Nation', scelto per unire le diverse comunità del paese. Alla parata hanno partecipato 2000 soldati, 1000 studenti e 5000 cittadini, evidenziando il forte senso di unità nazionale. Durante la cerimonia, è stata presentata la nuova canzone nazionale 'One Singapore', cantata in diverse lingue del paese. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una nazione multietnica e cosmopolita, è conosciuta per la sua diversità culturale e il suo impegno per l'armonia sociale.