Sinagpore: Forti piogge colpiscono Chennai, Tamil Nadu, causando allagamenti e disagi

16 Ottobre 2024_ Forti piogge continuano a colpire Chennai e altre aree del Tamil Nadu, portando a allagamenti e congestione del traffico. Le autorità stanno lavorando per drenare l'acqua in diverse zone, mentre l'IMD ha emesso un avviso di allerta rossa per le prossime giornate. Il governo del Tamil Nadu ha dichiarato una giornata di chiusura per scuole e università in diverse aree colpite. La situazione è monitorata dal Chief Minister MK Stalin e dal Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin, che hanno ispezionato le aree interessate. La notizia è riportata da தமிழ் முரசு. Le piogge intense hanno portato anche a misure preventive per la salute pubblica e avvisi per i pescatori di non avventurarsi in mare.