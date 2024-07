Sinagpore: Governo convoca comitato per affrontare il cambiamento climatico

22 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato che il 25 luglio si terrà una riunione del Comitato per le Contromisure al Cambiamento Climatico. La riunione si concentrerà su tre temi principali: obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, transizione energetica ed economia verde. Questi temi sono considerati cruciali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile del paese. Il governo ha sottolineato l'importanza di queste misure per il futuro di Singapore. Lo riporta 工商時報. La riunione vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di vari settori per discutere strategie e soluzioni.