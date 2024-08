Sinagpore: Il Partito del Popolo espelle due membri per scandalo contabile

21 Agosto 2024_ Il Partito del Popolo di Singapore ha espulso due membri, Li Wenzong e Duanmu Zheng, a causa di uno scandalo legato a conti falsi. Inoltre, Huang Shanshan è stata sospesa per tre anni per violazione delle regole del partito, ma continuerà a ricoprire il suo ruolo di membro del Parlamento. Queste decisioni sono state prese in seguito a indagini interne che hanno sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e l'integrità del partito. La situazione ha suscitato un ampio dibattito pubblico sulla responsabilità dei politici a Singapore, come riportato da 中國時報. Il Partito del Popolo è uno dei principali partiti politici di Singapore, noto per la sua posizione moderata e il suo impegno verso la governance responsabile.