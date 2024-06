Sinagpore: Italia e altri paesi europei vogliono rafforzare i legami con Singapore

27 Giugno 2024_ Il Presidente Tharman Shanmugaratnam ha dichiarato che c'è un forte desiderio da parte di paesi europei come Italia, Finlandia ed Estonia di rafforzare i legami con Singapore. Questo interesse è dovuto alla condivisione di posizioni comuni riguardo all'approccio multilaterale e al rispetto della sovranità del diritto internazionale. Inoltre, tutti i Consigli Comunali di Singapore hanno ottenuto per la prima volta il rating più alto in quattro indicatori nel rapporto operativo annuale pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Nazionale. La notizia è stata riportata da berita.mediacorp.sg. Questo sviluppo sottolinea l'importanza delle relazioni internazionali e della cooperazione tra Singapore e i paesi europei, inclusa l'Italia.