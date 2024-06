Sinagpore: Nuova ondata di COVID-19 e influenza attesa per luglio

26 Giugno 2024_ Singapore si prepara ad affrontare una doppia sfida sanitaria con l'arrivo di un picco simultaneo di casi di COVID-19 e influenza previsto per luglio. Le autorità sanitarie locali hanno avvertito la popolazione di adottare misure preventive per ridurre la diffusione dei virus. Gli ospedali e le strutture sanitarie sono in stato di allerta per gestire l'aumento dei pazienti. La campagna di vaccinazione è stata intensificata per proteggere i gruppi più vulnerabili. Lo riporta il sito di notizie 中國時報. Le autorità raccomandano di seguire le linee guida sanitarie e di mantenere alta la vigilanza per evitare un sovraccarico del sistema sanitario.