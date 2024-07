Sinagpore: Nuove misure economiche in arrivo il 25 luglio

21 Luglio 2024_ Il governo di Singapore annuncerà nuove misure economiche il 25 luglio 2024, mirate a sostenere la crescita e la stabilità del paese. Le misure includeranno incentivi fiscali e finanziamenti per le piccole e medie imprese, oltre a programmi di formazione per migliorare le competenze della forza lavoro. Questi interventi sono parte di un piano più ampio per affrontare le sfide economiche globali e rafforzare la resilienza del mercato interno. Il Ministro delle Finanze, Lawrence Wong, ha sottolineato l'importanza di queste misure per garantire un futuro prospero per tutti i cittadini. Lo riporta il sito di notizie 工商時報. Le nuove politiche saranno discusse in dettaglio durante una conferenza stampa prevista per il 25 luglio.