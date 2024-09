Sinagpore: Nuove misure per proteggere i lavoratori della gig economy

10 Settembre 2024_ Il Parlamento di Singapore ha discusso un'importante legge per affrontare le sfide dei lavoratori della gig economy, come dichiarato dal deputato Mohd Fahmi Aliman. La proposta include incentivi per i giovani lavoratori a partecipare al sistema CPF e opportunità di sviluppo professionale mirate. Aliman ha sottolineato la necessità di migliorare le politiche esistenti per garantire equità e protezione ai lavoratori delle piattaforme. Inoltre, ha esortato il governo a collaborare con gli operatori delle piattaforme per rendere la partecipazione al CPF una scelta vantaggiosa per i lavoratori. La notizia è riportata da Tamil Murasu. Queste misure mirano a garantire un futuro finanziario più sicuro per i lavoratori e a stabilizzare il mercato del lavoro a Singapore.