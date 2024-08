Sinagpore: Nuove restrizioni per la circolazione in bicicletta per motivi di sicurezza

15 Agosto 2024_ A Singapore, sono state introdotte nuove restrizioni che vietano la circolazione in bicicletta in alcune aree per motivi di...

15 Agosto 2024_ A Singapore, sono state introdotte nuove restrizioni che vietano la circolazione in bicicletta in alcune aree per motivi di sicurezza. Queste misure sono state implementate con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e proteggere i ciclisti e i pedoni. Le nuove regole e regolamenti mirano a garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada. Le autorità locali stanno lavorando per sensibilizzare la popolazione riguardo a queste modifiche. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore è una città-stato nota per la sua efficienza e per le sue politiche di sicurezza stradale, che cercano di ridurre gli incidenti e promuovere un trasporto sostenibile.