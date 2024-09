Sinagpore: Nuovo drone per ispezioni navali sviluppato da un'azienda ingegneristica locale

20 Settembre 2024_ Un'azienda ingegneristica di Singapore ha sviluppato un drone innovativo in grado di operare all'interno delle condutture delle navi, facilitando le ispezioni per l'equipaggio. Questo drone è dotato di telecamere ad alta definizione e sensori, permettendo la trasmissione in tempo reale di immagini e dati, aumentando così l'efficienza e la precisione delle ispezioni. Gli ingegneri affermano che il drone può essere utilizzato non solo per le ispezioni navali, ma anche in altri settori industriali. La notizia è stata riportata da 联合早报 (Lianhe Zaobao). Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso l'innovazione tecnologica nel settore marittimo di Singapore, un hub importante per il commercio e la navigazione in Asia.