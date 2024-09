Sinagpore: Papa Francesco in visita per rafforzare i legami con il Vaticano

12 Ottobre 2024_ Papa Francesco è arrivato a Singapore, accolto in diverse lingue tra cui tamil, cinese, malese e inglese. Durante la sua visita, il Papa parteciperà a vari eventi e incontrerà i principali leader del governo di Singapore. Si prevede che questa visita contribuirà a rafforzare le relazioni tra Singapore e il Vaticano. L'accoglienza è stata organizzata dal governo di Singapore e dalla comunità cattolica locale, come riportato da Tamil Murasu. Singapore, una città-stato del sud-est asiatico, è nota per la sua diversità culturale e religiosa, e la visita del Papa rappresenta un momento significativo per la comunità cattolica del paese.