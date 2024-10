Sinagpore: Singapore Airlines e Air India espandono il loro programma di biglietti congiunti

24 Ottobre 2024_ Singapore Airlines e Air India hanno annunciato l'espansione del loro programma di biglietti congiunti, che mira a facilitare i viaggi tra Singapore e l'India. Questa iniziativa consentirà ai passeggeri di prenotare voli combinati, semplificando l'accesso a diverse destinazioni in entrambi i Paesi. L'accordo rappresenta un passo significativo nella cooperazione tra le due compagnie aeree, migliorando l'esperienza di viaggio per i clienti. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. L'espansione del programma è vista come un'opportunità per rafforzare i legami commerciali e turistici tra Singapore e India, due nazioni con una crescente interazione economica.