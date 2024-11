Singapore: Accordo di cooperazione con la Cina porta a 25 risultati concreti

12 Novembre 2024_ Singapore e Cina hanno raggiunto 25 risultati significativi durante la 20ª riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione Bilaterale. Il Ministro dello Sviluppo Nazionale di Singapore, Tan Kiat How, ha sottolineato che questi risultati riflettono i progressi e l'efficacia del meccanismo di cooperazione bilaterale. L'incontro ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra i due Paesi in vari settori, contribuendo a rafforzare i legami economici e diplomatici. La notizia è stata riportata da 联合早报. Singapore, una delle principali città-stato asiatiche, è nota per la sua economia dinamica e le sue politiche di sviluppo sostenibile, mentre la Cina è il più grande partner commerciale di Singapore.