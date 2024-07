Singapore: Accordo economico speciale con la Malesia in fase di finalizzazione

10 Luglio 2024_ La Malesia ha annunciato che i piani per creare una zona economica speciale con Singapore saranno finalizzati entro settembre. Il Ministro dell'Economia malese, Mohamad Rafizi Ramli, ha dichiarato che l'accordo completo sarà firmato prima dell'incontro annuale tra i leader dei due paesi. La zona economica speciale sarà situata nello stato malese di Johor, a nord di Singapore, e mira ad attrarre investimenti e facilitare il movimento di merci e persone. L'accordo include anche la semplificazione delle autorizzazioni commerciali e la cooperazione per l'energia rinnovabile. Lo riporta Tamil Murasu. La zona economica speciale è vista come un punto di ingresso per investitori occidentali e orientali, con l'obiettivo di rafforzare i legami economici tra i due paesi.