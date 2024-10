Singapore: Accordo per l'aggiornamento dell'area di libero scambio con la Cina

10 Ottobre 2024_ Singapore e i membri dell'Asean hanno concluso sostanzialmente le negoziazioni per l'aggiornamento dell'area di libero scambio con...

10 Ottobre 2024_ Singapore e i membri dell'Asean hanno concluso sostanzialmente le negoziazioni per l'aggiornamento dell'area di libero scambio con la Cina, focalizzandosi sulle economie digitale e verde. Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato l'accordo durante il 27° Summit Asean-Cina, evidenziando l'importanza di mantenere l'accordo rilevante e pronto per il futuro. Questo aggiornamento, il secondo dal 2010, include nuove regole su procedure doganali, barriere non tariffarie e cooperazione economica. La fonte di questa notizia è Berita Harian. L'area di libero scambio Asean-Cina copre oltre 2 miliardi di persone e un PIL combinato superiore ai 20 trilioni di dollari, rendendola una delle più significative al mondo.