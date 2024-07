Singapore: Accordo sui crediti di carbonio con il Laos

9 Luglio 2024_ Singapore e Laos hanno firmato un accordo sui crediti di carbonio, aprendo la strada al commercio bilaterale in questo settore emergente e rafforzando una relazione di 50 anni tra le due nazioni. Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha sottolineato l'importanza di questa nuova frontiera di cooperazione durante un pranzo ufficiale per il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, in visita ufficiale a Singapore. L'accordo stabilisce un quadro bilaterale per il trasferimento internazionale di crediti di carbonio e lo scambio di migliori pratiche e conoscenze sui meccanismi del mercato del carbonio. Questo è in linea con l'Articolo 6 dell'Accordo di Parigi, che consente la cooperazione tra paesi per raggiungere obiettivi di emissione e affrontare il cambiamento climatico. Lo riporta Tamil Murasu. L'accordo mira a facilitare investimenti, creare posti di lavoro e promuovere lo sviluppo sostenibile.