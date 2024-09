Singapore: Acqua e Farina apre il suo secondo ristorante celebrando la cucina italiana

09 Settembre 2024_ Acqua e Farina, un ristorante italiano che esalta i sapori autentici dell'Italia, ha inaugurato il suo secondo locale in Keong...

09 Settembre 2024_ Acqua e Farina, un ristorante italiano che esalta i sapori autentici dell'Italia, ha inaugurato il suo secondo locale in Keong Saik Road, Singapore. Fondato nel 2016, il ristorante è gestito da due chef esperti, Antonio Manetto e Roberto Galbiati, che uniscono le tradizioni culinarie del Sud e del Nord Italia. Il menu offre una varietà di piatti tradizionali e innovativi, con ingredienti freschi importati direttamente dall'Italia. La notizia è stata riportata da msgt.com.sg. Acqua e Farina si propone come un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana, promettendo un'esperienza gastronomica unica nel cuore della città.