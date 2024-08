Singapore: Acqua e Farina, un nuovo ristorante italiano a Keong Saik

24 Agosto 2024_ Acqua e Farina, un ristorante italiano, ha aperto le sue porte a Keong Saik Road, Singapore, dopo il successo del suo primo locale al The Rail Mall. I fondatori, i cuochi Antonio Manetto e Roberto Galbiati, portano un'autentica esperienza culinaria italiana, utilizzando ingredienti freschi provenienti dall'Italia. Il ristorante offre piatti unici come la pizza Montanara e il risotto ai ricci di mare, in un ambiente accogliente progettato da un architetto italiano. La notizia dell'apertura di Acqua e Farina ha suscitato interesse anche in Italia, evidenziando l'amore per la cucina italiana all'estero, come riportato da therantingpanda.com. Il ristorante è aperto dal martedì alla domenica, offrendo un'ottima opportunità per gustare la vera cucina italiana a Singapore.