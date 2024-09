Singapore: ADB rivede al rialzo le previsioni di crescita per la città-stato

25 Settembre 2024_ L'Asian Development Bank (ADB) ha aumentato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo (PIL) di Singapore per quest'anno, portandole dal 2,4% al 2,6%. Questo miglioramento è attribuito a un outlook positivo per il settore manifatturiero, sostenuto dalla ripresa globale dell'elettronica e da un clima imprenditoriale favorevole. Inoltre, il settore dei servizi finanziari sta beneficiando di un graduale abbassamento dei tassi d'interesse. Singapore, come riportato da Tamil Murasu, si distingue come l'unico paese del Sud-est asiatico a vedere un aumento delle previsioni di crescita. La città-stato è un importante centro finanziario e commerciale, noto per la sua economia altamente sviluppata e diversificata.