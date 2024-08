Singapore: Aggiornamenti sulla preparazione per l'epidemia di mpox

31 Agosto 2024_ Il Ministro della Salute di Singapore, Ong Ye Kung, presiederà una conferenza stampa la prossima settimana per fornire aggiornamenti sulla preparazione del Paese all'epidemia di mpox. Finora nel 2024 sono stati segnalati 13 casi di mpox, precedentemente noto come monkeypox, che causa sintomi simili all'influenza e lesioni cutanee. Ong ha espresso preoccupazione per l'epidemia in corso in Africa, ma ha affermato che il rischio attuale per Singapore è basso, grazie all'assenza di voli diretti verso le aree colpite. La fonte di queste informazioni è straitstimes.com. Il Ministero della Salute di Singapore continua a monitorare la situazione e a prepararsi per eventuali sviluppi futuri.