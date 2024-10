Singapore: Aggiornamento della strategia Nazionale Smart per affrontare le sfide digitali

01 Ottobre 2024_ Singapore ha annunciato un aggiornamento della sua strategia Nazionale Smart, mirato a sfruttare nuove opportunità e affrontare le incertezze future nel contesto di un paesaggio digitale in evoluzione. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha sottolineato l'importanza di affrontare i pericoli online e di potenziare le capacità nell'intelligenza artificiale (AI) durante il lancio di Smart Nation 2.0. La strategia si basa su tre pilastri fondamentali: crescita, fiducia e comunità, con l'obiettivo di trasformare Singapore attraverso un uso più efficace della tecnologia. Wong ha evidenziato che il panorama digitale è cambiato drasticamente rispetto al lancio della prima strategia dieci anni fa, richiedendo un adeguamento alle nuove sfide e opportunità. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Singapore, una nazione insulare del sud-est asiatico, è nota per il suo avanzato sviluppo tecnologico e per le sue politiche innovative nel campo della digitalizzazione.