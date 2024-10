Singapore: Approvata importazione di energia elettrica a basse emissioni dall'Australia

22 Ottobre 2024_ Singapore ha concesso un'approvazione condizionata a Sun Cable per importare 1,75 gigawatt (GW) di elettricità a basse emissioni di...

22 Ottobre 2024_ Singapore ha concesso un'approvazione condizionata a Sun Cable per importare 1,75 gigawatt (GW) di elettricità a basse emissioni di carbonio dall'Australia. L'energia sarà generata da un grande progetto solare nel Territorio del Nord australiano e trasmessa tramite cavi sottomarini di circa 4.200 km. Questo progetto rappresenta circa il 15% del fabbisogno elettrico totale di Singapore e si prevede che inizi dopo il 2035. La fonte di questa notizia è The Business Times. Sun Cable dovrà aggiornare la sua proposta per soddisfare le condizioni dell'Autorità del Mercato Energetico (EMA) prima di ottenere una licenza condizionata, e i cavi passeranno attraverso le acque indonesiane.