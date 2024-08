Singapore: Aquitalia debutta al Singapore Yachting Festival con il supporto di Raffles Yacht

04 Agosto 2024_ Aquitalia, marchio di yacht di lusso originario di Firenze, ha fatto il suo debutto al Singapore Yachting Festival grazie alla collaborazione con il dealer locale Raffles Yacht. Michelle Ye, CEO di Yihong Yachts, ha sottolineato l'importanza dell'esperienza del cliente nel settore nautico, presentando l'Aquitalia 68, un modello che unisce design italiano e innovazione tecnologica. La presenza di Aquitalia a Singapore segna un passo significativo per il marchio, che mira a espandere la sua influenza nel mercato asiatico, dove cresce l'interesse per gli yacht di lusso. La notizia è riportata da luxuo.com, evidenziando l'importanza della tradizione nautica italiana nel contesto internazionale. Aquitalia, con il suo design elegante e le sue radici italiane, si propone di attrarre una clientela sempre più ampia in Asia e oltre.