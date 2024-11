Singapore: Attacco a un sacerdote durante la messa a Upper Bukit Timah

09 Novembre 2024_ Un sacerdote cattolico, Padre Christopher Lee, è attualmente in condizioni stabili dopo essere stato accoltellato durante la messa nella Chiesa di San Giuseppe a Upper Bukit Timah. Un uomo di 37 anni, di origine singalese, è stato arrestato in relazione all'incidente, avvenuto durante la celebrazione delle 17:30. Il Ministro degli Interni K Shanmugam ha confermato che l'aggressore aveva precedentemente dichiarato di essere cristiano e che non si sospetta un atto di terrorismo. La Chiesa cattolica di Singapore ha espresso tristezza per l'accaduto e ha chiesto preghiere per il sacerdote e per i presenti, in particolare per i bambini. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu, e le autorità invitano il pubblico a mantenere la calma mentre proseguono le indagini.