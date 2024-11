Singapore: Attesa per le elezioni americane e il FOMC, ottimismo per il mercato azionario di Taiwan

04 Novembre 2024_ Questa settimana si svolgeranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), eventi che potrebbero influenzare i mercati globali. Gli analisti prevedono che questi sviluppi porteranno a cinque fattori positivi per il mercato azionario di Taiwan nel mese di novembre. Gli investitori sono ottimisti riguardo a possibili politiche economiche favorevoli che potrebbero emergere a seguito di questi eventi. La situazione attuale ha suscitato un crescente interesse per le azioni taiwanesi, considerate resilienti in un contesto di incertezze globali. La notizia è riportata da 工商時報. Gli investitori di Singapore stanno monitorando attentamente questi eventi, poiché Taiwan è un importante partner commerciale e tecnologico per l'isola.