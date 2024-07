Singapore: Aumentano le minacce terroristiche con nuove misure di sicurezza

26 Luglio 2024_ A Singapore, le minacce terroristiche sono in aumento, come comunicato dal Ministero della Difesa (MINDEF). In risposta a questa...

26 Luglio 2024_ A Singapore, le minacce terroristiche sono in aumento, come comunicato dal Ministero della Difesa (MINDEF). In risposta a questa situazione, è stata avviata una nuova iniziativa chiamata Operation Prosperity Guardian, mirata a rafforzare la sicurezza nel Paese. Le autorità hanno esortato i cittadini a rimanere vigili e a segnalare comportamenti sospetti. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una nazione insulare del sud-est asiatico, è nota per la sua stabilità e sicurezza, ma le recenti preoccupazioni richiedono un'attenzione rinnovata da parte della popolazione e delle forze dell'ordine.