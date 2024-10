Singapore: Aumento allarmante delle truffe su Telegram nel 2024

22 Ottobre 2024_ Le truffe e le attività criminali su Telegram hanno registrato un incremento del 137% nel primo semestre del 2024 rispetto all'anno precedente. La Ministra di Stato per gli Affari Interni e lo Sviluppo Sociale e della Famiglia, Cik Sun Xueling, ha rivelato questi dati durante la Plenaria Anti-Truffa Globale Asia 2024 a Singapore il 21 ottobre. Secondo le dichiarazioni, i criminali utilizzano l'intelligenza artificiale per creare messaggi ingannevoli, spingendo le vittime a trasferire denaro online. Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha identificato Telegram come la principale piattaforma per le attività di crimine informatico. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Singapore, una delle città-stato più sviluppate dell'Asia, è nota per la sua severa legislazione contro il crimine e la sua attenzione alla sicurezza informatica.