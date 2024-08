Singapore: Aumento dei crimini legati alle immagini sessuali e richiesta di maggiore regolamentazione

11 Agosto 2024_ A Singapore, si registra un incremento preoccupante dei crimini legati alla diffusione di immagini sessuali, con circa il 60% dei responsabili identificati come utenti di internet. Gli esperti avvertono che è necessario intensificare la regolamentazione online e aumentare la consapevolezza legale tra il pubblico per affrontare questa problematica. La crescente diffusione di tali contenuti ha sollevato allarmi sulla sicurezza e sulla privacy degli individui coinvolti. La notizia è riportata da 中國時報. Le autorità locali stanno considerando misure più severe per proteggere i cittadini e garantire un ambiente online più sicuro.