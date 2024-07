Singapore: Aumento dei pazienti giovani con malattie croniche e investimenti in sanità

31 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute di Singapore, Ong Ye Kung, ha dichiarato che il numero di giovani pazienti affetti da malattie croniche è in...

31 Luglio 2024_ Il Ministro della Salute di Singapore, Ong Ye Kung, ha dichiarato che il numero di giovani pazienti affetti da malattie croniche è in costante aumento, il che sta influenzando la capacità del sistema sanitario di far fronte alle nuove esigenze. Il governo si impegna a investire ulteriormente nelle strutture sanitarie e a promuovere stili di vita sani per affrontare questa sfida. Inoltre, saranno intensificate le misure di prevenzione e gestione delle malattie croniche, garantendo un uso efficace delle risorse sanitarie. La notizia è stata riportata da 联合早报. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, sta cercando di migliorare la salute pubblica e la qualità della vita dei suoi cittadini attraverso politiche sanitarie proattive.