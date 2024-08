Singapore: Aumento del costo della vita e riduzione delle tasse per le famiglie nel 2024

17 Agosto 2024_ Il Ministero delle Finanze di Singapore ha annunciato un aumento del costo della vita per il 2024, fissato a 20.9 milioni di dollari, con un incremento di 1.7 milioni rispetto al 2023. Questo adeguamento permetterà a una famiglia di quattro persone di risparmiare circa 1400 dollari in tasse. La misura, che interesserà circa 2 milioni di famiglie, è stata adottata per alleviare la pressione fiscale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Negli ultimi cinque anni, il costo della vita è aumentato progressivamente, evidenziando l'impegno del governo nel garantire il benessere dei suoi cittadini, come riportato da 中國時報. Il Ministero delle Finanze ha sottolineato che continuerà a monitorare l'indice dei prezzi al consumo per ulteriori adeguamenti futuri.