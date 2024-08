Singapore: Aumento della preoccupazione per i furti a Holland e Bukit Timah

23 Agosto 2024_ I residenti di Holland e Bukit Timah a Singapore sono in allerta dopo una serie di furti in abitazioni che ha colpito la zona....

23 Agosto 2024_ I residenti di Holland e Bukit Timah a Singapore sono in allerta dopo una serie di furti in abitazioni che ha colpito la zona. Nonostante la preoccupazione, molti abitanti continuano a sentirsi sicuri, anche se sono stati registrati dieci furti tra giugno e agosto, presumibilmente opera di una banda internazionale. Le autorità hanno già arrestato tre cittadini cinesi e stanno cercando altri quattordici sospetti. La notizia è riportata da berita.mediacorp.sg, evidenziando l'importanza di misure di sicurezza più rigorose e la crescente partecipazione dei residenti a gruppi di comunicazione per condividere informazioni sulla sicurezza. Holland e Bukit Timah sono noti quartieri residenziali di Singapore, caratterizzati da abitazioni private e una comunità attiva.