Singapore: Aumento delle iscrizioni nelle università informatiche e sfide occupazionali per i neolaureati

22 Settembre 2024_ Le università di Singapore stanno registrando un aumento significativo delle iscrizioni nei corsi di informatica, in risposta alla crescente domanda di laureati nel settore tecnologico. Tuttavia, le competenze richieste dai datori di lavoro stanno cambiando, creando una competizione più intensa per i posti di lavoro. I neolaureati devono ora adattarsi a queste nuove esigenze per avere successo nel mercato del lavoro. La notizia è riportata da straitstimes.com. Le università di Singapore sono rinomate per la loro eccellenza accademica e formano professionisti altamente qualificati nel campo della tecnologia.