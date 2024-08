Singapore: Aumento delle opportunità di lavoro part-time e temporaneo

29 Agosto 2024_ A Singapore, sempre più aziende stanno adottando opportunità di lavoro part-time e a breve termine per i loro dipendenti. Secondo le agenzie di reclutamento, la domanda per posizioni temporanee è aumentata del 60% rispetto all'anno precedente, mentre il numero di cercatori di lavoro interessati a queste opportunità è raddoppiato. Questo trend è previsto per continuare, in particolare con l'introduzione di politiche di congedo parentale più generose a partire dal prossimo anno. Gli esperti avvertono che i lavoratori con competenze multiple saranno fondamentali per colmare i vuoti lasciati dai dipendenti a tempo pieno in congedo. La notizia è riportata da theindependent.sg. Le aziende stanno cercando soluzioni innovative per affrontare le sfide legate alla copertura dei posti vacanti durante i periodi di assenza prolungata.