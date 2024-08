Singapore: Aumento delle richieste di lavoro da parte di dipendenti stranieri

03 Agosto 2024_ A Singapore, sono state presentate 3.997 richieste e appelli relativi all'occupazione, con oltre la metà (54%) provenienti da dipendenti stranieri. Questi lavoratori rappresentano un terzo della forza lavoro del Paese, escludendo i lavoratori domestici migranti. La crescente incidenza di richieste da parte di stranieri evidenzia le sfide che affrontano nel mercato del lavoro locale. La situazione solleva interrogativi sulle politiche occupazionali e sull'integrazione dei lavoratori stranieri nella società singaporiana. La notizia è riportata da The Business Times. Singapore è un importante centro finanziario e commerciale in Asia, noto per la sua diversità culturale e la presenza di una significativa comunità di lavoratori stranieri.