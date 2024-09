Singapore: Aumento delle spese aeroportuali per finanziare gli aggiornamenti

04 Settembre 2024_ I passeggeri di Singapore dovranno prepararsi a un aumento delle spese aeroportuali per finanziare gli aggiornamenti necessari, poiché il traffico aereo nella regione Asia-Pacifico è previsto raddoppiare entro il 2042. Si stima che saranno necessari circa 1,7 trilioni di dollari in investimenti per le infrastrutture aeroportuali. Questa iniziativa mira a garantire che gli aeroporti possano gestire l'aumento della domanda e migliorare i servizi offerti ai viaggiatori. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. Gli aggiornamenti degli aeroporti sono cruciali per mantenere Singapore come hub aereo di riferimento nella regione, data la sua posizione strategica e l'importanza del turismo e del commercio.