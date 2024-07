Singapore: Aumento salariale per il personale militare e pubblico nel 2024

5 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un aumento salariale per il personale militare e pubblico a partire dal prossimo anno. La decisione è stata presa per affrontare l'inflazione e l'aumento del costo della vita. L'incremento salariale mira a sostenere i dipendenti pubblici e militari, garantendo loro un potere d'acquisto adeguato. Questa misura è parte di un più ampio pacchetto di interventi economici per stabilizzare l'economia nazionale. Lo riporta The Merit Times. L'annuncio è stato fatto dall'Executive Yuan, l'organo esecutivo del governo di Singapore.