Singapore: Avanzano i piani per l'uso dell'idrogeno come combustibile pulito

11 Agosto 2024_ Singapore sta accelerando i suoi sforzi per utilizzare l'idrogeno a bassa emissione di carbonio come combustibile pulito. L'Autorità del Mercato dell'Energia ha indetto uno studio per esplorare le normative e le politiche necessarie per l'importazione e l'uso dell'idrogeno. Inoltre, si stanno considerando piani per fornire finanziamenti e incentivi per supportare questa transizione energetica. L'idrogeno è visto come una soluzione sostenibile per soddisfare metà del fabbisogno energetico di Singapore entro il 2050, come riportato da Tamil Murasu. Attualmente, Singapore dipende per il 95% dal gas naturale per la sua produzione di energia, ma prevede di avere almeno nove impianti di produzione di energia a idrogeno entro il 2030.