Singapore: Avvio della sperimentazione di veicoli autonomi per il trasporto pubblico e la logistica

6 Novembre 2024_ Singapore sta per avviare la sperimentazione di minibus e veicoli logistici autonomi, con l'obiettivo di affrontare le sfide occupazionali nei settori dei trasporti e della logistica. Il Ministro dei Trasporti, Chee Hong Tat, ha annunciato che i veicoli saranno utilizzati su percorsi fissi e a bassa velocità per gestire meglio i rischi. Già approvati due progetti pilota, uno per veicoli di pulizia e uno per il trasporto di merci, entrambi testati con successo. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, nota per la sua innovazione tecnologica, mira a integrare questi veicoli autonomi nel suo sistema di trasporto pubblico, iniziando da percorsi meno complessi.