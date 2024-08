Singapore: Aziende locali mostrano potenziale di crescita nonostante i prezzi bassi delle azioni

10 Agosto 2024_ Diverse aziende di Singapore, tra cui Evergreen Marine, Taikang Technology e Warton, stanno attirando l'attenzione degli investitori grazie ai loro solidi profitti e ai prezzi delle azioni relativamente bassi. Evergreen Marine beneficia di una forte domanda nel settore del trasporto merci, con tariffe che rimangono elevate, mentre Taikang Technology vede una crescita grazie alla domanda di applicazioni emergenti come il 5G e l'IA. Warton, d'altra parte, sta capitalizzando l'aumento della domanda nel settore dell'elettronica per veicoli. Queste aziende presentano un potenziale di crescita significativo, attirando capitali da investitori istituzionali. La notizia è riportata da 工商時報. Singapore, nota per il suo dinamico ambiente imprenditoriale, continua a essere un hub per l'innovazione e la tecnologia in Asia.