Singapore: Barista di Singapore rappresenterà il paese ai campionati mondiali del caffè in Italia

2 Luglio 2024_ La Singapore National Coffee Championship (SNCC) ha concluso con successo la sua edizione 2024, selezionando i rappresentanti per i campionati mondiali del caffè. Wong Ruoqi (Chris), vincitrice del Singapore National Barista Championship, parteciperà al World Barista Championship a Milano, Italia, nell'ottobre 2025. L'evento, parte del SIGEP Asia, ha visto la partecipazione di 70 concorrenti in diverse categorie, mettendo in luce il talento e la passione dei baristi locali. La competizione è stata organizzata dalla Singapore Coffee Association e si è svolta presso il Sands Expo & Convention Centre. Lo riporta nuffoodsspectrum.asia. SIGEP Asia è la prima edizione asiatica del rinomato SIGEP Worldwide, la fiera internazionale italiana dedicata al gelato artigianale, pasticceria, panificazione e caffè.