Singapore: Basso tasso di screening per il cancro al seno tra le donne malay

23 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute di Singapore ha rivelato che il tasso di screening per il cancro al seno tra le donne malay è solo del 22%, significativamente inferiore rispetto al 34,7% delle donne cinesi e al 30,4% delle donne indiane. Inoltre, il ministro della Salute Ong Ye Kung ha evidenziato che il tasso di fumo tra gli uomini malay è del 24,2%, anch'esso più alto rispetto ai colleghi cinesi (14,4%) e indiani (13,8%). Questi dati sollevano preoccupazioni riguardo alla salute pubblica e alla necessità di campagne di sensibilizzazione mirate. La fonte di queste informazioni è Berita Harian. Il Ministero della Salute sta considerando iniziative per migliorare la consapevolezza e l'accesso ai programmi di screening per le donne malay, un gruppo etnico significativo a Singapore.