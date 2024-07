Singapore: Bloccati 95 account social legati a Guo Wengui

20 Luglio 2024_ Il Ministero degli Interni di Singapore ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare 95 account social media collegati al magnate cinese in esilio Guo Wengui. Questi account, presenti su piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, diffondevano informazioni false con l'intento di influenzare l'opinione pubblica di Singapore. Secondo il Ministero, gli account erano gestiti da Guo Wengui e i suoi sostenitori, e pubblicavano contenuti volti a destabilizzare l'armonia sociale del Paese. La misura è stata presa per prevenire la diffusione di disinformazione e proteggere la stabilità sociale di Singapore. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. Guo Wengui è un imprenditore cinese noto per le sue critiche al governo cinese e per le sue attività di disinformazione.