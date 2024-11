Singapore: Budget 2025 focalizzato su strategie economiche e commercio multilaterale

09 Novembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato che il Budget 2025 si concentrerà su strategie economiche e occupazione, mentre il Paese continuerà a promuovere il commercio e il multilateralismo in un contesto globale sempre più pericoloso. Durante una conferenza stampa, Wong ha anticipato i temi del Budget, con consultazioni governative che inizieranno a dicembre, e ha affrontato le sfide geopolitiche attuali. Ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tariffe commerciali nella regione, sottolineando l'importanza di rafforzare l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) per risolvere le controversie commerciali. La notizia è riportata da The Business Times Weekend. Singapore, un importante hub commerciale in Asia, continua a collaborare con paesi affini per sostenere istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite e il Fondo Monetario Internazionale.