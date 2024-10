Singapore: Café Italia porta i sapori autentici dell'Italia nel cuore della città

24 Ottobre 2024_ Café Italia, una nuova gemma culinaria situata in UE Square, offre un'esperienza gastronomica italiana autentica a Singapore. I visitatori possono gustare piatti tradizionali, pizze artigianali e un'innovativa tapas servita su un nastro trasportatore, il primo al mondo. Fondato da Angelo Buglio, originario della Sicilia, il ristorante si distingue per l'uso di ingredienti freschi e un'atmosfera accogliente che ricorda le strade italiane. La notizia è riportata da greatnewplaces.com. Café Italia si propone di far sentire ogni ospite come parte della famiglia, celebrando la ricca tradizione culinaria italiana in un contesto internazionale.