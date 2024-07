Singapore: Calo significativo dei suicidi nel 2023

12 Luglio 2024_ Nel 2023, Singapore ha registrato 322 casi di suicidio, segnando una diminuzione del 32,4% rispetto al 2022 e il numero più basso dal 2000. È la prima volta che i casi di suicidio diminuiscono in tutte le fasce d'età, secondo l'organizzazione di prevenzione del suicidio Samaritans of Singapore (SOS). Gli esperti attribuiscono questo calo a un maggiore supporto per la salute mentale e a una maggiore attenzione al problema. Nel 2022, Singapore aveva registrato un record di 476 casi di suicidio, il più alto da quando SOS ha iniziato a raccogliere dati nel 2000. Berita Harian riporta che il 69% dei suicidi nel 2023 riguardava uomini e che il suicidio è la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra 10 e 29 anni. Iniziative come il Progetto Hayat, guidato dall'ex membro del Parlamento Anthea Ong, stanno sviluppando una strategia nazionale di prevenzione del suicidio.