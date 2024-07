Singapore: Campione di kitesurf Maximillan Maeder ottiene rinvio del servizio militare

6 Luglio 2024_ Il campione mondiale di kitesurf Maximillan Maeder ha ottenuto il permesso di posticipare il suo servizio militare fino dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Ministero della Difesa di Singapore ha annunciato che Maeder, che compirà 18 anni quest'anno, avrebbe dovuto iniziare il servizio a settembre, ma ha richiesto il rinvio per concentrarsi sull'allenamento olimpico. La richiesta è stata supportata dal Ministero della Cultura, Comunità e Gioventù, che ha collaborato con il Ministero della Difesa per la decisione. Maeder ha dimostrato prestazioni eccezionali in competizioni internazionali, tra cui i Campionati Mondiali di Kitesurf del 2023 e 2024. Lo riporta il sito di notizie 早报星期天. Il nuovo termine per l'inizio del servizio militare di Maeder è stato fissato al 31 agosto 2028.